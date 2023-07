Caminhão tomba na Avenida Europa e bloqueia o trânsito

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta quarta-feira(5), um incidente ocorreu no início da Avenida Europa, chamando a atenção de pedestres e motoristas que transitavam pela região. Um caminhão carregado de areia tombou após o condutor perder o controle do veículo, resultando em consequências que poderiam ter sido graves.

O condutor do caminhão, um homem de 46 anos cuja identidade não foi divulgada, teve uma sorte incrível ao escapar ileso do acidente. Apesar do susto, ele conseguiu sair das ferragens do veículo em aproximadamente 15 minutos, contando com o auxílio dos socorristas presentes no local. A Guarda Civil Municipal prontamente prestou assistência e cuidou para que a segurança fosse mantida.

O caminhão tombado bloqueou completamente a via, impedindo a passagem de outros veículos. A necessidade de remoção do veículo envolve a chegada de um guincho, que foi acionado para resolver a situação. Enquanto isso, agentes de trânsito da Guarda Civil Municipal orientam os motoristas a buscarem rotas alternativas para evitar congestionamentos.