Gusttavo Lima: fã é salva de piscina após quase se afogar durante gravação de DVD do cantor

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma fã de Gusttavo Lima quase se afogou na piscina da casa do cantor enquanto acompanhava a gravação do DVD sertanejo, nesta terça-feira 4. Um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando o momento posterior a ela cair na água.

A jovem, visivelmente desesperada, se debate e tenta se manter na superfície. Mas afunda ao menos três vezes antes de ser resgatada por um homem. Ele pulou na piscina e a pegou no colo, levando-a para o raso na sequência.

Do palco, Gusttavo Lima observou a cena, assim como integrantes da banda. Outras pessoas que também estavam na parte mais rasa da água parecem acolher a mulher antes do vídeo ser cortado.

Até a publicação deste texto o cantor não tinha se pronunciado sobre o acidente. O Estadão procurou a assessoria do cantor por e-mail e aguarda resposta. O espaço para manifestação está aberto.

Nas redes sociais, após perceberem que a jovem sai da água bem, foram várias as publicações reproduzindo as imagens e até fazendo piada.

O DVD Paraíso Particular foi gravado na mansão do próprio sertanejo, em Goiânia (GO). O projeto tem participações de Ana Castela, Maiara & Maraisa, Hugo & Guilherme, Murilo Huff, Wesley Safadão, Bruno & Marrone, Matheus & Kauan, Simone Mendes, Bruno & Denner, Gustavo Mioto, Mari Fernandez, George Henrique & Rodrigo, Thiago Brava e Júnior Marques.