Corpo de mulher é localizado em Americana

O corpo de uma mulher foi encontrado em um barraco de madeira montado na Rua Orlando Dei Santi, em Americana, na manhã deste domingo(29),

De acordo com o registro, a Guarda Municipal de Americana foi acionada por um morador da região que viu o cadáver.

O corpo que estava no interior do barraco apresentava marcas de ferimentos na face. A guarda acionou a perícia que esteve no local e liberou o corpo para ser levado ao Instituto Médico Legal de Americana.

Até o fechamento desta nota não havia informações sobre a identidade da vítima e causas da morte.

O caso foi registrado na Polícia Civil que deve apurar as circunstâncias.