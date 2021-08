Motorista embriagado perde o controle e mata idoso que estava dormindo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um idoso morreu após um acidente de trânsito no bairro Frezzarin, em Americana, na madrugada deste domingo(29).

De acordo com o registro policial, por volta das 4h30, o motorista de um Fiat Siena prata, com placa de Americana, identificado como L. B. N., de 26 anos, perdeu o controle e invadiu um bar no cruzamento da Rua Bolívia com a Rua Fortunato Faraone.

Na área coberta do bar havia um idoso, de 62 nos, identificado como Adilson Molon, que estava dormindo e foi atingido pelo veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o homem para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas ele não resistiu aos ferimentos.

O condutor informou aos policiais que havia ingerido duas garrafas de cerveja e que estava voltando para um posto de combustíveis nas proximidades quando perdeu o controle.

O veículo foi recolhido para o Pátio Municipal. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Americana e o condutor liberado após ser ouvido. Ele responderá em liberdade.