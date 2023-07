Crianças têm entrada gratuita no parque Hopi Hari durante o mês de julho

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No mês de julho, o parque Hopi Hari, localizado em Vinhedo, preparou uma promoção especial para as famílias que desejam aproveitar dias incríveis de diversão. Durante os dias de semana, as crianças de até 12 anos, acompanhadas de um adulto pagante, terão entrada gratuita no parque.

Para os amantes de aventuras e emoções, essa é uma oportunidade única de vivenciar as atrações do Hopi Hari sem custos adicionais para as crianças. O parque estará em funcionamento nos seguintes dias: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de julho.

A regra para aproveitar essa promoção é simples: basta a criança de até 12 anos comparecer à bilheteria do parque, acompanhada de pelo menos 1 adulto pagante, para garantir o acesso gratuito. Essa é uma ótima oportunidade para as famílias desfrutarem de momentos inesquecíveis juntos, criando memórias valiosas.

O Hopi Hari é reconhecido como um dos maiores parques de diversões do país e oferece uma ampla variedade de atrações para todas as idades. Desde montanhas-russas eletrizantes até áreas temáticas encantadoras, o parque proporciona experiências únicas e diversão garantida.

Os visitantes poderão explorar as diferentes áreas do parque, como a famosa região de Kaminda Mundi, que representa uma viagem pelo mundo com atrações que remetem a diferentes culturas. Além disso, podem se aventurar nas emocionantes montanhas-russas, como a Montezum, uma das mais radicais do Brasil, ou se divertir em brinquedos aquáticos refrescantes.

O Hopi Hari também oferece opções gastronômicas variadas, com lanchonetes, restaurantes e quiosques espalhados pelo parque, garantindo que os visitantes tenham uma experiência completa.