Grave acidente de trânsito deixa quatro feridos em Santa Bárbara d’Oeste

Um grave acidente de trânsito ocorreu na madrugada deste domingo(2), na Avenida Santa Bárbara, próximo ao Vila Multimall, em Santa Bárbara d’Oeste. A colisão envolveu um Chevrolet Corsa e um Honda Fit, resultando em quatro pessoas feridas, sendo três adultos e uma criança.

De acordo com informações da Polícia Militar, a mãe da criança foi socorrida em estado grave. Todas as vítimas receberam atendimento imediato do Corpo de Bombeiros, que as encaminhou para hospitais da região. As vítimas foram levadas ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, Hospital Unimed e Hospital São Francisco. Até o momento, a identidade das vítimas não foi revelada.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes. Segundo relatos, o Honda Fit foi atingido na traseira, enquanto o Chevrolet Corsa ficou completamente destruído.