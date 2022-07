Definidos os vencedores do 21º Salão do Humor Internacional em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O 21º Salão do Humor Internacional em Americana definiu na última semana as obras vencedoras de sua edição 2022. A votação foi feita pelo júri técnico e pelo público que visitou a exposição na Câmara Municipal de Americana durante os dias 25 de junho a 03 de julho. A entrega dos prêmios será feita nas escolas, seguindo o cronograma definido com as direções das unidades de ensino.

Foram conhecidos os vencedores das categorias charge/cartum; HQ/tiras e contos de humor; caricatura/cartum; mangá/grafite; e destaques de escola premiados, todos eleitos pelo júri técnico; e ainda os campeões pelo voto interativo do público que visitou o salão. Dos 1606 trabalhos inscritos, 260 foram selecionados e exibidos para cerca de 1900 pessoas que visitaram o Salão em seus nove dias de exposição.

“Parabenizamos a todos os participantes desse belo evento de promoção da cultura refletida nas obras que exigiram estudo, raciocínio, destreza e tempo para sua construção. Agradecemos a todos que de algum modo colaboraram para que ele pudesse ser realizado”, comentou o organizador do salão, Geraldo Basanella.

Este foi o quarto ano que o Poder Legislativo sediou o salão, oferecendo a estrutura e o apoio operacional. Além das obras dos autores locais, o Salão do Humor Internacional em Americana contou com trabalhos selecionados do Salão Internacional de Humor de Piracicaba. O tema deste ano foi “Vender a Vida Pra Viver!”, que convidou as pessoas a uma reflexão sobre o sentido da vida e a necessidade de investirmos nosso tempo e energia nas atividades que servem como base para fundamentar nossa existência.

Confira a relação completa de vencedores:

Modalidades Lugares Prêmio (R$) Escola Nomes Cidades charge/cartum 1º 200,00 Escola Maria L Padovani Magi Maria A S Santos Cecilia A L B Americana 2º 100,00 Colégio Dom Bosco João V C Vanceito Americana hq/ tir/ conto humor 1º 200,00 Escola Emilio Romi Gabriela Sanches Santa Bárbara 2º 100,00 Escola João Thienne Mishel L M Peralta Nova Odessa caricatura/cartum 1º 200,00 Escola Antonio Matarazzo Isabela M Silva Santa Bárbara 2º 100,00 Escola Ornella R F Sacilotto Sthevan R Mariano Americana mangá/grafite humor 1º 100,00 Escola Magui Tiago S Almeida Santa Bárbara 2º 50,00 Escola Luzia Baruque Kirche Amy G Silva Alves Santa Bárbara voto interativo 1º 100,00 Escola Jadyr João V S Santos (118 votos) Santa Bárbara 2º 50,00 Escola Henrique Nicopelli Isbela C Marinho (39 votos ) Santa Bárbara