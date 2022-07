Tarifa de energia da CPFL Paulista terá redução de 2,47%

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A ANEEL(Agência Nacional de Energia Elétrica), anunciou nesta terça-feira(12) a revisão da tarifa de dez distribuidoras de energia elétrica em todo o país. Entre os beneficiados estão os clientes da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL Paulista) que terão uma redução de 2,47% nas contas de energia.

Para os clientes de alta tensão (grandes empresas), a redução chega a 2,38%. As novas tarifas entram em vigor a partir de quarta-feira (13/7).

A CPFL Paulista atende 234 municípios totalizando 4,8 milhões de clientes, incluindo Americana e região.

A Agência promove as RTEs em decorrência da aplicação da Lei nº 14.385/2022, para considerar a devolução de valores advindos de ações judiciais transitadas em julgado que estabeleceram a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins cobrado na conta de energia.