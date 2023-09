DJ Henrique de Ferraz se apresenta hoje na Love Lounge, na Avenida da Amizade

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Love Lounge apresenta, pela primeira vez, um dos maiores DJs de Funk do Brasil no evento Ressaca dos DJs, que acontece nesta segunda-feira, 11 de setembro, a partir das 21 horas.

Henrique Marley, popularmente conhecido como DJ Henrique de Ferraz, iniciou sua carreira há 8 anos, na cidade de Ferraz de Vasconcelos, município de São Paulo. Diferenciado, o artista apresenta suas próprias produções em shows, juntamente com outros artistas do gênero. Atualmente, o jovem DJ já possui mais de 400 milhões de acessos no YouTube e mais de 550 mil ouvintes mensais no Spotify, sem contar sua agenda de shows que se estende a mais de 30 apresentações por mês.

A Love Lounge fica na Avenida da Amizade, 146, na divisa de Americana com SBO.

Link para compra dos últimos ingressos: https://alvo.chat/2fix