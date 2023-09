Ex-BBB que ganhou mais de 60 vezes na loteria mostra bilhete premiado: ‘Quase 3 milhões’

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No último domingo, 10, a ex-participante do Big Brother Brasil Paulinha Leite, de 36 anos, compartilhou uma foto com um bilhete premiado da Lotofácil da Independência e comemorou ter ganhado na loteria mais uma vez.

A empresária afirma já ter ganhado mais de 60 vezes na loteria. Ela, inclusive, tem uma empresa especializada em apostas, a Unindo Sonhos, que organiza bolões.

A aposta ganha por ela neste final de semana foi originária da empresa. Segundo Paulinha, o saldo foi de quase R$ 3 milhões no total, que dividido entre os apostadores rendeu R$ 74,5 mil para cada um.

“Dormi achando que estava milionária e acordei tendo certeza. Chupa mundo, eu ganhei de novo. Quase 3 milhões e não ganhei sozinha, como também na minha empresa, Unindo Sonhos, onde 40 pessoas pagaram por um bolão de R$ 8, referência LF-82414596 e ganharam cada uma R$ 74.547,20?, escreveu ela.

“Ai, que delícia, quando eu digo que eu sou certeira, eu sou! Pode aumentar aí a quantidade, que eu já ganhei na loteria. Só um aviso: Mega da Virada, estamos chegando! E eu vou ganhar de novo, podem anotar aí”, completou.

Natural de Boa Vista, em Roraima, Paulinha participou da 11ª edição do Big Brother Brasil e foi a 15ª eliminada. Em uma entrevista ao E-investidor, do Estadão, no ano passado, ela contou que sempre teve sorte com números.

“A dica que dou para quem quer ganhar é acreditar na intuição. Só acredito e ganho. Talvez seja só sorte, mas precisa insistir para ter resultado”, disse.