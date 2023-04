Eduardo Bolsonaro lança iniciativa para formação de novas lideranças conservadoras

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) vai lançar no domingo que vem (16) um movimento para divulgar valores e propostas conservadoras, a fim de combater um suposto predomínio da esquerda em áreas como universidades, imprensa e meios culturais.

O movimento, denominado Formação Conservadora, inicia como um evento online. Em um vídeo chamando para o encontro, o filho do ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro afirma que não adianta ganhar eleições para se conquistar o poder político. “É necessário formar pessoas capazes de retomar os espaços não só na política, mas principalmente na cultura”, diz.

