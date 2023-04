Homem esfaqueia motorista de ônibus

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na manhã deste sábado (8), um homem foi preso após esfaquear um motorista de ônibus no Terminal Campo Grande, em Campinas.

O agressor e o motorista tiveram um desentendimento, e durante a discussão o agressor sacou uma faca e atingiu o motorista no braço. A confusão aconteceu no coletivo que fazia a linha 206, que liga o Jardim Santa Clara ao Terminal Campo Grande

