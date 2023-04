Equipe da GAMA distribui chocolates e faz apresentação com cão no calçadão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Neste sábado (08), equipes da Romu e Romu Canil realizaram uma ação de Páscoa no Calçadão Central de Americana. A iniciativa tinha como objetivo levar alegria e proporcionar momentos de diversão para as crianças que estavam na região.

Para isso, um agente da Romu vestido de coelho tirou fotos e distribuiu bombons para as crianças que passavam pelo local. Além disso, a ação contou com a apresentação de um show dog, com o simpático cão Bolt, membro do Canil da Guarda Municipal.



A iniciativa foi muito bem recebida pela população e teve uma grande participação das crianças. A ação sócio educativa realizada pela Guarda Municipal de Americana é uma forma de aproximação da instituição com a comunidade, mostrando o seu papel social e educativo.

A Romu (Ronda Ostensiva Municipal) é uma equipe especializada da Guarda Municipal de Americana, que tem como objetivo realizar ações preventivas em áreas de maior vulnerabilidade, visando a segurança e bem-estar da população. Já o Romu Canil é a unidade responsável pelo treinamento e operação dos cães utilizados em ações de segurança e patrulhamento da Guarda Municipal.

A ação de Páscoa realizada pela Guarda Municipal de Americana demonstra o comprometimento da instituição com a sociedade e a importância de ações de aproximação e interação com a comunidade.

