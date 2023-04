Goodyear abre vagas de emprego em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Goodyear, uma das maiores empresas do ramo de pneus do mundo, está com vagas de emprego abertas em sua unidade de Americana, no estado de São Paulo. As oportunidades divulgadas são para profissionais qualificados e experientes que buscam uma carreira sólida e desafiadora.

Entre as vagas disponíveis, destacam-se as posições de Coordenador Engenharia De Projetos, Engenheiro de projetos sênior e Analista de planejamento de matéria primas. Esses cargos exigem conhecimento técnico e habilidades específicas, além de experiência prévia na área.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



Para se inscrever, os interessados devem acessar o link https://jobs.goodyear.com/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=Americana e cadastrar o currículo no site oficial da empresa. É importante lembrar que todas as informações fornecidas devem ser precisas e atualizadas.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)