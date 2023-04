Mega-Sena pode pagar R$ 47 milhões neste sábado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Marcado para ser sorteado às 20h deste sábado (8), o concurso 2.581 da Mega Sena pode pagar um prêmio de R$ 47 milhões para os acertadores das seis dezenas.

A aposta mínima (6 dezenas) custa R$ 4,50.



As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no portal Loterias Caixa.

Probabilidade

A probabilidade de ganhar na Mega Sena, uma das maiores loterias do Brasil, é bastante baixa. Para acertar os seis números sorteados, a chance é de uma em mais de 50 milhões. Para se ter uma ideia, a probabilidade de ser atingido por um raio é de uma em 1 milhão, o que torna mais provável que isso aconteça do que ganhar na loteria. As chances aumentam se jogar mais dezenas, mas o valor da aposta também aumenta. Por isso, jogar na loteria deve ser encarado apenas como uma forma de entretenimento, já que a chance de ganhar é muito pequena.

