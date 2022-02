Empregos crescem 6,8% no Estado de São Paulo em 2021

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (9) que as contratações formais registraram crescimento de 6,8% no Estado de São Paulo em 2021. De acordo com o boletim Seade Trabalho, foram criados 814 mil empregos formais de janeiro a dezembro de 2021, resultado da ampliação das atividades em todos os setores.

Neste período, foram 6,8 milhões de novos contratados, contra 6 milhões de desligamentos, resultando em crescimento de 6,8%. O Estado respondeu por 30% do total de empregos formais criados no Brasil em 2021 (2,7 milhões, com aumento de 7,1%).

“A taxa de crescimento de 6,8% das contratações formais no Estado de SP aumenta a nossa esperança na continuidade do crescimento da empregabilidade aqui no Estado, onde a economia vai bem e apresenta crescimento. Também já começamos bem 2022 pelos dados do mês de janeiro”, disse Doria.

Esse desempenho supera o crescimento do Estado de São Paulo desde 2019, período pré-pandemia. Naquele ano, foram realizadas 4,9 milhões de novas admissões, contra 4,7 milhões de desligamentos, resultando em um saldo de 184,1 mil novas contratações, com variação de 1,5%. Em 2020, as admissões chegaram a 5,2 milhões, enquanto os desligamentos corresponderam a 5,3 milhões, com saldo de 104 mil postos de trabalho a menos, ou variação de -0,9%.

Os resultados mais expressivos de 2021 ocorreram na capital, com o acréscimo de 337 mil novos empregos formais, seguida pelos demais municípios da RMSP (147 mil) e as regiões administrativas de Campinas (119 mil) e Sorocaba (39 mil). Somadas, estas regiões foram responsáveis por 79% do emprego gerado no Estado.

No último mês de 2021, o emprego formal diminuiu 0,8%, o que é usual para esse período do ano. Tal decréscimo decorreu da estabilidade no comércio e de quedas no setor de serviços (-56 mil), na indústria (-26 mil), na agropecuária (-14 mil) e na construção (-9 mil). O número de empregos formais no Estado de São Paulo é estimado em 12,8 milhões.

Os dados são do boletim Seade Trabalho, estudo que analisa mensalmente a evolução do mercado de trabalho no Estado de São Paulo, em suas regiões e municípios. Abaixo, mais detalhes sobre a geração de empregos:

Contratações por setor de atividade:

Serviços (416 mil)

Comércio (159 mil)

Indústria (113 mil)

Construção (64 mil)

Agropecuária (62 mil)

Contratações por Atividades:

Comércio Varejista (105.669)

Atividades Administrativas (102.740)

Atividades Profissionais Científicas e Técnicas (58.133)

Saúde e Serviços Sociais (56.652)

Informação e Comunicação (51.726)

Transporte, armazenagem e correios (44.423)

Alojamento e alimentação (41.839)

Comércio Atacadista, exceto veículo (39.692)

Serviços especializados da construção civil (37.853)

Atividades financeiras e seguros (28.313)