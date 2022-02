Villa Multimall terá Feira do Produtor

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, o shopping Villa Multimall promoverá todas as sextas-feiras a “Feira do Produtor no Villa”, trazendo o melhor dos pequenos produtores rurais da cidade. A primeira edição será esta sexta-feira (11), das 17 às 22 horas. O Villa Multimall fica na Rua do Ósmio, 975, no Jardim Fernando Mollon – paralela com a Avenida Santa Bárbara.

O público terá à disposição produtos orgânicos, como hortaliças, frutas, legumes, ovos e frango, plantas, suculentas, hortaliças, queijos, esfirra aberta, kibe, pão com linguiça, copos da felicidade, brownie, brownie com brigadeiros, brigadeiros gourmet, mousse de maracujá, bombom de uva, bombom de morango, cookies, crepe francês, crepe suíço, waffer, tapioca, cachaça artesanal, soda italiana e refrigerante.



Interessados em fazer parte das edições podem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, pelo telefone (19) 3464.9010.