Espetáculo Via Crucis 2022 será no Teatro Municipal “Manoel Lyra”

O mais consolidado espetáculo teatral da Região Metropolitana de Campinas, o Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste, revelou nesta quarta-feira (9) o elenco principal da edição 2022, em coletiva à imprensa, autoridades e convidados, realizada no Teatro Municipal “Manoel Lyra” local que receberá o evento neste ano. Na ocasião também foi lançada a exposição itinerante “Detalhes da Paixão”, que traz figurinos utilizados em outras edições da peça.

Devido à pandemia, de 9 a 17 de abril, sempre às 20 horas, com entrada franca, o espetáculo acontecerá de maneira diferente: o Teatro Municipal “Manoel Lyra” receberá a encenação, viabilizando a adoção de medidas cautelares durante os ensaios e apresentações com foco no enfrentamento à disseminação da Covid-19.

No ano passado para manter viva a tradição mesmo durante o período de isolamento social, foram exibidas de maneira on-line edições de 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015 do Espetáculo Via Crucis. Já em 2020 foram realizadas as oficinas: “O Corpo – Um território livre”, “Princípios da direção teatral”, “Maquiagem cênica” e “Grotowski – Princípios e Características”.

“Estamos muito felizes neste ano em retomar o Espetáculo Via Crucis, referência na região toda e reconhecido como uma encenação feita por pessoas dedicadas e qualificadas, que buscam trazer o melhor para cidade. A história já é conhecida por todos. E, ano após ano, essa história é contada de uma forma que emociona a todos, com olhares diferentes. Quero convidar todos os barbarenses e todos os moradores da região para prestigiar esse espetáculo, preparado com muito carinho e muita dedicação por todos os nossos artistas”, ressaltou o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan.

O secretário de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, Evandro Felix, ressaltou que o espetáculo é aguardado pela cidade e região. “Realizá-lo é sempre um ato de amor à arte e reflexão sobre o significado das palavras compaixão, respeito e empatia. A proposta desta edição busca aproximar o público do elenco e transportar com ainda mais sentimento e força as cenas da Paixão de Cristo”, disse. “O prefeito Rafael Piovezan vem acompanhando a produção do evento para que esta edição seja inesquecível e possível de ser prestigiada de forma presencial e on-line”, complementou.

Uma das principais novidades desta edição, a dramaturgia será narrada sob a ótica de João de Patmos, cristão exilado na Ilha de Patmos, na Grécia, onde escreveu o emblemático livro bíblico “Apocalipse”. Escalado para viver o narrador, João de Patmos, o ator Almir Pugina, diretor do Via Crucis pelo período de 2005 a 2012, ressaltou a importância deste personagem no novo ambiente.

“O que mais me estimula a fazer o personagem João de Patmos é trazer a encenação da Paixão de Cristo para dentro do Teatro. Isso é uma ocasião única tanto para elenco como para o público de vivenciarem essa experiência de modo tão intimista. A plateia presente terá uma relação muito próxima com as personagens e, sem dúvida isso, será uma ocasião inesquecível e transformadora. Estou bastante ansioso para esse encontro com o público”, comentou Pugina.

Gabriel Mazon interpretará Jesus de Nazaré pela terceira vez consecutiva e, para ele, esta edição será ainda mais desafiadora. “É trazer toda a intensidade necessária em menos cenas e tempo. Neste ano as falas serão ao vivo. Cada ator e atriz vão ter um trabalho de voz todas as noites, portanto cada noite vai estar carregada de muita emoção e dramaticidade”, explicou.

Integrante do Espetáculo desde a primeira edição, a atriz Ray de Souza interpretará Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, personagem que viverá pela sétima ocasião. “Estar no Via é viver um grande sonho em comunhão com pessoas tão competentes e comprometidas. Embora já tenha vivido esta personagem, em nada se parece com o que já fiz, com o tempo as pesquisas se intensificaram, e sempre descubro um pouco mais sobre Maria. É uma responsabilidade muito grande e uma oportunidade maravilhosa de representar esta figura enigmática. Maria representa a mãe em todas as suas alegrias e suas lágrimas, presença de puro amor”, enfatizou Ray.

Um dos personagens mais disputados da encenação, Satanás, estará na pele de Thiago Gonçalves de Oliveira. “De longe esse é o personagem mais esperado na minha trajetória, já tive oportunidade de interpretar Sacerdote, Lázaro, endemoniado, Judas, entre outros. Será um grande desafio poder dar vida pra este personagem e garanto que serão momentos de muito estudo e foco. Desde cedo venho fazendo muitas pesquisas em filmes, histórias e imagens para sempre trazer ideias inovadoras”, frisou.