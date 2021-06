‘Espiral – O Legado de Jogos Mortais’ estreia no cinema Multiplex

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O longa ‘Espiral – O Legado de Jogos Mortais’ estreia nesta quinta-feira(10), no cinema Multiplex Santa Bárbara, no Villa Multimall (antigo Vic Center).

Em Espiral, o detetive Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) se une ao seu parceiro novato Willem (Max Minghella) para desvendar uma série de assassinatos terríveis que estão acontecendo na cidade. Durante as investigações, Zeke acaba se envolvendo no mórbido jogo do assassino.

REINAUGURADO

Reinaugurado recentemente, O Multiplex oferece todo o conforto para seu público, sendo o único cinema da região a oferecer uma sala vip com poltronas reclináveis. O público conta ainda com uma bomboniere com diversas opções de guloseimas para acompanhar os longas.

Confira a programação completa DE 10/06/2021 á 16/06/2021

Espiral – O legado dos Jogos Mortais

(Pré Estréia)

Sala Vip

Dublado 2D

19H00

Invocação do Mal 3

A Ordem do demônio

Sala Vip

Dublado 14H20 Sáb e Dom

CRUELLA

Dublado 2D

14H00

16H30 Sala Vip

SPIRIT

Dublado 2D:

14H30|16H00 Sab e Dom

17H50|19H30

GODZILLA Vs KONG

Legendado 2D:

14H00 Sáb,Dom

Dublado 2D:

17H00

Invocação Do Mal 3

(A ORDEM DO DEMÔNIO)

Legendado 2D:

17H00

Dublado 2D

19H10|19H20

*Verificar classificação indicativa

Cinema abre meia hora antes da primeira sessão

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

VALORES

* QUINTA TODOS PAGAM MEIA

Meia 2D: R$ 10,00

Meia 3D: R$ 11,00

Meia Sala VIP: R$ 12,00

* Exceto feriados

• SEX SÁB, DOM E FERIADOS

Inteira 2D: R$ 20,00

Inteira 3D: R$ 22,00

Inteira Sala VIP: R$ 24,00

Meia 2D: R$ 10,00

Meia 3D: R$ 11,00

Meia Sala VIP: R$ 12,00

* Crianças de 3 a 12 anos – Pagam meia (apresentando documento com foto ou Certidão de nascimento