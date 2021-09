Esposa e filha de Eduardo Bolsonaro estão com covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A esposa do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Heloísa Bolsonaro, de 30 anos, anunciou em uma publicação nos seus stories no Instagram, que está com com Covid-19. A filha do casal, Geórgia, de 11 meses, também contraiu o vírus.

Eduardo, que também está infectado, estava na comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro na 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. Ontem, o presidente testou negativo.

Heloisa disse essa é a segunda vez que se infecta e que teve muita dor de cabeça, dor no corpo e coriza, mas que está bem. De acordo com ela, a filha teve febre e coriza, mas agora já está ‘disposta e brincando’.