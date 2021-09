PM de folga evita suicídio e policiais fazem doação de alimentos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um policial militar de folga evitou uma tragédia na tarde de sábado(25), na Rodovia Luiz de Queiroz, em Americana.

O soldado Kairo, que pertence ao 19º BPM/I, passava pela via, quando na altura do quilômetro 129 percebeu que um homem de 50 anos estava prestes a cometer suicídio. Kairo conversou com ele e conseguiu evitar a tragédia.

O homem, identificado como A. F. S., de 50 anos, relatou que faz tratamento contra um câncer no estômago em Ribeirão Preto e que durante sua viagem a sua residência foi invadida e furtaram seu botijão de gás. Ele também relatou que trabalha como servente de pedreiro e devido a condição não tinha dinheiro para comprar alimentos.

O homem recebeu atendimento médico e os policias que atenderam a ocorrência se sensibilizaram com o caso e compraram um novo botijão de gás, alimentos e itens de higiene que foram levados até a residência.

De acordo com a PM, ao final da ocorrência, o homem relatou que a atitude dos policias militares, o fizeram pensar que a vida vale a pena e que vai lutar para superar as dificuldades.