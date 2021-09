Ladrões sequestram motorista de guincho e invadem supermercado em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O motorista de um guincho foi sequestrado por dois homens na madruga desta segunda-feira(27), para furtar um supermercado no bairro Jardim das Orquídeas, em Americana.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista de 27 anos estava chegando na sua empresa para prestar socorro, quando foi abordado por dois rapazes que disseram que o veículo deles estaria com problemas mecânicos. Ao entrarem no guincho para o socorro, os bandidos anunciaram o sequestro.

Os três se dirigiram até o supermercado Davita, onde o motorista foi obrigado a dar ré e quebrar a parede do local. Em seguida, os bandidos usaram o cabo de aço do guincho para amarrar o cofre, na tentativa de puxá-lo para fora, mas o cabo se rompeu.

Outros três homens em um HB20 branco chegaram ao local e furtaram cervejas e fugiram com a dupla. A PM foi acionada e foi até o local.

O caso foi apresentado no plantão policial de Americana. Ninguém foi preso.