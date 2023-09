Ex-assessor revela relacionamento romântico com filho de Bolsonaro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Diego Pupe, ex-assessor de Jair Renan Bolsonaro, foi intimado a depor à Polícia Civil do Distrito Federal nesta quinta-feira(14), no contexto de uma investigação sobre alegadas negociatas envolvendo o filho do presidente, Jair Renan. Durante seu depoimento, Pupe surpreendeu ao confessar ter mantido um relacionamento romântico com o empresário.

Após prestar seus esclarecimentos à polícia, Diego Pupe conversou com a imprensa presente e revelou pela primeira vez publicamente o seu envolvimento afetivo com Renan Bolsonaro. Ele, que é assumidamente gay, explicou que havia mantido esse relacionamento em sigilo até o momento, aguardando o desenrolar das últimas polêmicas que envolveram Jair Renan.

“Eu tive um relacionamento com o Renan, do qual não falei para ninguém ainda. Eu estava esperando todo esse ‘auê’ da polícia”, afirmou Pupe. “Mas logo logo eu vou falar sobre isso, tá bom?”, continuou. “Eu tinha um relacionamento íntimo com ele, romântico”, acrescentou, enfatizando o caráter afetivo da relação que manteve com Renan Bolsonaro.

A revelação de Pupe lançou luz sobre a situação e levantou a questão: o que pensa Jair Bolsonaro, pai de Renan, sobre essa revelação? O presidente nunca escondeu suas opiniões polêmicas sobre a homossexualidade. Em diversas ocasiões, ele afirmou publicamente que “ninguém gosta de homossexual, a gente suporta” e chegou a dizer que preferiria ter um filho ladrão a um filho gay.