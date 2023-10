Ex-namorado confessa o crime e corpo de mulher é encontrado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na tarde desta terça-feira (10), o corpo de Fernanda Silva Bim, 44 anos, foi descoberto em um canavial próximo à antiga Usina de Cillo. César Francisco Moranza Júnior, 53, apresentou-se à Delegacia de Polícia de Hortolândia, confessando o crime e indicando o local do corpo.

O suspeito alegou que Fernanda emprestava dinheiro para investimentos, mas após o término do relacionamento, o montante não foi devolvido. A ex-namorada ameaçava denunciá-lo à polícia, motivando o ato brutal.

O filho de Fernanda, Maurício Silva Ferreira, 24 anos, também foi encontrado morto no mesmo local, ambos com membros inferiores decepados. Ambos eram residentes do Jardim Amanda, em Hortolândia.

De acordo com a Polícia Civil, Moranza Júnior confessou ter assassinado mãe e filho, torturando Maurício antes de matá-lo na presença da mãe, que foi morta em seguida. O suspeito teria marcado um encontro no Zoológico de Sumaré. Fernanda teria chamado o filho para acompanhá-la até o local. A investigação está em andamento para esclarecer os detalhes desse chocante episódio.