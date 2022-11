Fundo Social inicia Campanha de Arrecadação de Brinquedos novos para o Natal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Fundo Social de Solidariedade de Americana vai promover, de 16 de novembro a 9 de dezembro, a Campanha “Doação que faz bem para o coração – Arrecadação de Brinquedos Novos para o Natal”. O objetivo é atender crianças cujas famílias estejam cadastradas nos programas sociais da prefeitura, em situação de vulnerabilidade, nas faixas de pobreza e extrema pobreza.

“É uma tradição presentearmos quem amamos na época do Natal, como forma de carinho e atenção. As crianças esperam por esta data. Porém, muitos pais e mães de famílias não conseguem, por motivos financeiros, oferecer um brinquedo aos seus filhos. Por isso, estamos promovendo a campanha para arrecadarmos brinquedos novos e poder levar a alegria e o sorriso nos rostos das crianças. Contamos com a colaboração de todos nesta ação de solidariedade em prol das nossas crianças”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela Ravera Sardelli.

Os brinquedos novos poderão ser encaminhados à sede do Fundo Social de Solidariedade, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Rua das Poncianas, 930B, Jardim Glória.