Governador elogia trabalho de prefeito de Americana na área de abastecimento de água

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas disse reconhecer o trabalho do prefeito de Americana, Chico Sardelli(PV) no setor de abastecimento e reservação de água. A declaração foi dada na semana passada, em Campinas e divulgada hoje, em uma postagem do prefeito.

“A nossa ideia é ter um governo de portas abertas, ouvindo as aspirações dos prefeitos, porque o prefeito traz para nós aquilo que o cidadão está precisando. Eu acompanho o esforço do Chico na questão do abastecimento de água, na questão da reservação, então contem com o Governo do Estado em todas as demandas”, afirmou o governador.

Em sua postagem, o prefeito disse que acertou em apoiar Tarcísio na eleição do ano passado. “Ter apoiado o governador Tarcísio nas eleições tem se mostrado um grande acerto! Um gestor arrojado, que entende as demandas dos municípios e está de portas abertas para nossa gestão!”, disse Chico em sua publicação.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chico Sardelli (@chicosardelli)

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)