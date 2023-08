Governo anuncia ‘desbloqueaço’ de perfis de redes sociais impedidos por Bolsonaro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O governo federal irá desbloquear, a partir desta sexta-feira, 18, perfis de redes sociais que foram bloqueados na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o Palácio do Planalto, são mais de 3 mil contas que não têm acesso às redes dos ministérios, do governo e da Presidência da República.

Em nota divulgada, o governo alega que tal “desbloqueaço”, conforme foi intitulado, ocorre em respeito aos “valores democráticos de liberdade de expressão”. “O desbloqueio de todos os perfis anteriormente censurados se dá apenas após cuidadosa análise jurídica.”

“Agora, a Esplanada se une em uma grande ação conjunta para devolver a esses brasileiros e brasileiras o direito de ter acesso a informações e participar das redes sociais dos órgãos do governo do Brasil”, finaliza a nota.