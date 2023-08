Thiago Brochi visita praça esportiva que pode receber novas modalidades no bairro Nova Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), visitou na quinta-feira a praça de esportes Sebastião Barrera, no bairro Nova Americana, com o secretário municipal de Esportes Márcio Leal. O local poderá receber novas modalidades esportivas como hóquei sobre patins, futebol de areia, beach tennis, vôlei de quadra, vôlei de areia, basquete, judô e jiu-jitsu, além de atividades para pessoas com mais de sessenta anos.

Durante a visita, Brochi avaliou a estrutura da praça de esportes conversou com o secretário sobre a possibilidade da oferta de novas modalidades no espaço, que conta com ginásio poliesportivo, cancha de bocha e malha, e campo de futebol gerido pela Cana (Comunidade de Amigos da Nova Americana).

“A população dos bairros próximos ao Nova Americana, como Conserva, Vila Biasi, Vila Gallo e Vila Santa Catarina aguarda pela ampliação das modalidades esportivas”, destacou Brochi. Nos próximos dias o vereador e o secretário realizam nova reunião para avançar no assunto.