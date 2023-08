Mais de 54 mil famílias da região podem solicitar gratuitamente nova parabólica digital

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Mais de 54 mil famílias de menor renda em 26 cidades da região de Campinas, inscritas em algum programa do Governo Federal (CadÚnico) e que tenham a parabólica tradicional funcionando em casa, podem ter direito à troca gratuita do equipamento para a nova parabólica digital. A substituição é necessária porque, em breve, as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar. Isso significa que, quem não fizer a substituição pela nova parabólica digital, não conseguirá mais assistir à TV.

Em Americana são 4,2 mil famílias que podem receber o equipamento.

O modelo tradicional também corre o risco de interferência no sinal da TV conforme a tecnologia 5G for ativada em cada cidade. Como o sinal do 5G é transmitido na mesma frequência da parabólica tradicional, poderão ocorrer chuviscos, chiados, a imagem pode travar e até ser interrompida. O trabalho de substituição gratuita é realizado pela Siga Antenado, entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku).

A troca das parabólicas é feita mediante agendamento. Campinas é a cidade da região com maior número de famílias que devem ser beneficiadas com a substituição gratuita da nova parabólica digital, com 21,6 mil kits previstos. Na sequência, estão: Sumaré (4,5 mil), Americana (4,2 mil), Indaiatuba (3,8 mil), Hortolândia (3,4 mil), Mogi Guaçu (2,5 mil), Valinhos (2 mil), Mogi Mirim (1,6 mil), Paulínia (1,5 mil), Vinhedo (1,2 mil), Cosmópolis (1,1 mil), Nova Odessa (983), Monte Mor (899), Jaguariúna (842), Artur Nogueira (837), Pedreira (791), Santa Bárbara d’Oeste (559), Santo Antônio de Posse (391), Engenheiro Coelho (289), Elias Fausto (275), Pinhalzinho (263), Morungaba (219), Holambra (207), Estiva Gerbi (181), Monte Alegre do Sul (146) e Pedra Bela (114).

Quem utiliza outros sistemas de transmissão para assistir televisão, como antena digital tipo espinha de peixe (instalada no telhado da casa), antena digital interna e TV por assinatura, mesmo que beneficiárias de programas sociais, não precisa fazer a troca.

O CEO da Siga Antenado, Leandro Guerra, destaca os benefícios da nova antena. “A nova parabólica digital oferece melhor qualidade de imagem e de som, programação regional e vai continuar sendo gratuita, como sempre foi”, afirma. “É muito importante que as pessoas procurem nossos canais de atendimento o quanto antes para saber se têm direito ao kit gratuito”. Para saber se tem direito ao kit gratuito, o beneficiário deve entrar em contato pelo número 0800 729 2404 ou pelo site sigaantenado.com.br , com o número do CPF ou do NIS em mãos.

PRINCIPAIS PERGUNTAS

Quem precisa trocar os equipamentos?

Todas as famílias que assistem TV por meio da parabólica tradicional precisam substituir seus equipamentos. É necessário substituir a parabólica tradicional – aquela que é grande e feita de tela, toda furadinha – por uma parabólica digital, que é menor e feita de chapa. Também é necessário trocar o receptor, o aparelho instalado ao lado da TV, por um modelo mais recente e capaz de receber o sinal digital de TV transmitido da Banda Ku. Quem assiste TV aberta com programação local usando uma antena no formato de ‘espinha de peixe’, ou a antena digital interna, ou é cliente de TV paga, não precisará fazer nada.

Por que a mudança é necessária?

A mudança é necessária porque a tecnologia 5G está sendo implementada no Brasil e utiliza a mesma faixa da radio frequência do sinal de TV transmitido para as parabólicas tradicionais (Banda C). Quando o sinal 5G é ativado, as parabólicas tradicionais instaladas próximas ao ponto de transmissão da nova tecnologia passam a sofrer interferências e podem até parar de funcionar. Quem não fizer a substituição do equipamento pode ficar sem ver TV.

Quais equipamentos devo comprar para ter acesso ao sinal digital transmitido para a nova parabólica digital?

Você vai precisar de uma nova parabólica digital e um novo receptor. O ideal é procurar por um instalador, também chamado de antenista ou anteneiro, para orientar sobre os equipamentos mais adequados para sua residência. Geralmente, esse é o mesmo profissional que faz a instalação dos equipamentos. Mas você também adquirir os novos equipamentos diretamente em lojas de eletrônicos ou pela internet.

Agora, se você está inscrito em algum programa social do Governo Federal e tem uma parabólica tradicional instalada e funcionando, entre em contato com nossa equipe de atendimento pelo número 0800 729 2404 ou clique neste LINK para verificar se você tem direito à instalação do kit gratuito com a nova parabólica digital.

Onde posso adquirir os equipamentos da nova parabólica digital?

Os equipamentos estão à venda em lojas de eletrônicos e em lojas online. O ideal é procurar por um instalador, também chamado de antenista ou anteneiro, que poderá orientar sobre os equipamentos mais adequados para sua residência. Geralmente, esse é o mesmo profissional que faz a instalação dos equipamentos.

Quando a mudança vai acontecer na minha cidade