CPC recebe outlet jeans beneficente com descontos de até 70%

Um evento único vai a agitar a cidade de Americana. O Outlet do Jeans Beneficente promete trazer estilo e solidariedade juntos nos dias 25 e 26 de agosto, com parte da renda revertida às ações CPC – Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual. Com uma extensa coleção de mais de 1500 peças, a maioria delas jeans de marcas famosas, esta é uma oportunidade imperdível para os amantes da moda.

O Outlet contará com uma seleção impressionante de peças novas e sem defeito, tanto para o público masculino quanto feminino. Desde calças jeans de corte moderno até jaquetas descoladas, o evento oferece uma ampla variedade de opções para todos os estilos. E com preços variando entre R$69 e R$229, é fácil encontrar algo que atenda ao orçamento de todos.

Além de proporcionar ótimas ofertas e estilo de qualidade, este evento é especialmente significativo, já que é uma iniciativa beneficente em apoio ao CPC. Para tornar as compras ainda mais acessíveis, os clientes poderão parcelar suas compras em até 3 vezes no cartão.

Prepare-se para dois dias de moda, solidariedade e estilo no Outlet do Jeans Beneficente no CPC. Não perca essa chance única de adquirir peças de grife a preços acessíveis, enquanto apoia uma causa nobre. Marque em seu calendário: 25 (das 9h às 18h) e 26 de agosto (das 9h às 15h) no salão superior do CPC – Avenida Bandeirantes, 2660, Americana.