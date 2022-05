Governo do Estado de São Paulo confirma Virada SP 2022 em Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Santa Bárbara d’Oeste será palco mais uma vez da Virada SP. Foram selecionados apenas 22 municípios do Estado de São Paulo que foram reconhecidos como Capital Cultural e integrarão a Rede de Capitais Culturais do Estado de São Paulo. Neste ano, as 24 horas ininterruptas de programação poderão ser conferidas em diversos pontos da cidade.

A confirmação é do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, via Organização Social Amigos da Arte – Programa Juntos pela Cultura 2022. A data, as atrações e os locais do evento ainda serão anunciados.

Toda a programação da maratona cultural será gratuita e contará com atrações de diversas vertentes artísticas e diferentes gêneros e artistas de reconhecimento nacional e também regional, além da valorização dos artistas barbarenses.

“Retomamos com força total o calendário de eventos da cidade. Ainda em 2021 o prefeito Rafael Piovezan adiantou algumas das ações previstas para esse ano. Estamos colocando em prática os meses de planejamento. Novamente o Governo do Estado de São Paulo reconhece Santa Bárbara d’Oeste como Capital Cultural pela relevância da gestão cultural local. Viveremos com intensidade e muita arte a Virada SP 2022”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.