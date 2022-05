Festa do Peão muda posicionamento dos setores e novo camarote desaparece

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Clube dos Cavaleiros de Americana divulgou nesta segunda-feira(16), um novo mapa com o posicionamento dos setores da 34ª edição da Festa do Peão de Americana. Na nova montagem, a “Área VIP – Espaço Prime”, que foi anunciada recentemente, simplesmente desapareceu.

Conforme o Portal de Americana mostrou no dia 29 de abril, o clube optou por retirar a arquibancada e incluir o novo espaço de área vip.

No mapa divulgado hoje, o camarote Brahma passa a ser do lado direto do palco e será ampliado. Já o Super Bull passa para o lado direito, onde antes ficava o Brahma e a recém anunciada área vip.

A mudança não foi bem aceita pelos frequentadores da festa que usaram as redes sociais para reclamarem das mudanças. “Que falta de respeito mudar tudo depois de vender os ingressos”, comentou uma cliente. “Como assim? Quando comprei os ingressos a foto estava totalmente diferente”, disse outra em referência ao mapa dos espaços.

Ainda de acordo com a divulgação do CCA, quem comprou o ingresso da “Área VIP American Prime” estará automaticamente com acesso ao Camarote Super Bull.

A 34ª Festa do Peão de Americana acontece de 10 a 19 de junho no Parque de Eventos CCA.