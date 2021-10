Green Tower Residence inicia obras em Nova Odessa

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O empreendimento Green Tower Residence teve recentemente as obras iniciadas na cidade de Nova Odessa. Com estimativa de conclusão em 36 meses, o empreendimento está localizado a apenas 1 minuto da Ampélio Gazzetta e 7 minutos de Americana.

Os futuros moradores poderão desfrutar de torre exclusiva com elevador com apartamentos de 66,9m2. Os apartamentos contam com 2 dormitórios com sacada, sendo 1 suíte e a varanda gourmet mais charmosa da região.

As unidades estão a venda à partir de R$250mil com possibilidade de financiamento com a Caixa em até 420 meses.

O residencial tem construção e incorporação da JV Construtora , referência e atuante no mercado há 12 anos. São mais de 35.000m² construídos em galpões industriais e comerciais e 22.500m² construídos em empreendimentos residenciais verticais e horizontais.

Visite o decorado na Rua Alzira Delegá, 416 – Green Village (esquina com a Júlio Moreira de Moraes)