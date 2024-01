Grupo “Assim Q Se Faz” se apresenta nesta quarta-feira no Tivoli Shopping

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A próxima quarta-feira, dia 27, será no clima de muita música boa no Tivoli Shopping. O Grupo Assim Q Se Faz apresenta sucessos do pagode e samba às 19h30, na Praça de Alimentação. A atração é gratuita.

O grupo é conhecido por realizar diversos shows na região e conta com quatro integrantes: Thiago, voz e pandeiro; Sérgio, voz e percussão; Fernando, no violão, e Éder, na voz e cavaquinho.

Além das músicas tradicionais de pagode e samba, o show também vai contar com músicas conhecidas de outros gêneros musicais.

“O Tivoli Shopping sempre busca promover atrações musicais e culturais aos consumidores. Temos certeza que será uma noite agradável e divertida para todos”, disse a coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello.