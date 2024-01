Loja Kalifa’s encerra suas atividades em Americana após 26 anos de funcionamento

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A tradicional Loja Kalifa’s, que marcou presença por 26 anos no cenário comercial de Americana, encerrou suas atividades recentemente. Localizada na Rua João Bernesteins, no bairro São Vito, a marca despediu-se de sua clientela e parceiros em uma mensagem publicada em seu perfil oficial no Instagram.

Na postagem, assinada pelos proprietários Elcio e Maria Inês, a equipe expressou sua gratidão a todas as clientes, amigos, colaboradoras e fornecedores que contribuíram para o sucesso da loja ao longo dos anos.

“Gostaríamos de agradecer a todas as nossas clientes, amigos, colaboradoras e fornecedores que fizeram parte do sucesso que foi a Loja Kalifa’s”, destacou a postagem, transmitindo uma nota de apreço a todos que estiveram envolvidos na trajetória da loja.

Embora esteja vendendo moveis da loja, a mensagem dos proprietários também procurou transmitir otimismo em relação ao futuro. “Não é uma despedida, é um até breve”, concluiu o texto.