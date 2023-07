Gualter acusa Omar de usar o dinheiro do DAE para pagar salários da prefeitura

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador de Americana, Gualter Amado (Republicanos), afirmou que o ex-prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), utilizava recursos do DAE (Departamento de Água e Esgoto) para pagar os salários dos funcionários públicos. Essa acusação foi feita durante a Audiência Pública realizada na Câmara Municipal de Americana, na quarta-feira (12), para discutir o sistema de esgotamento sanitário do município.

Essa informação ressalta a falta de investimentos da autarquia nos anos anteriores. Os recursos utilizados para cobrir a folha de pagamentos da prefeitura poderiam ter sido direcionados para melhorar a infraestrutura do sistema de água e esgoto da cidade.

Durante seu pronunciamento, Gualter acusou o governo de Omar de criar um superávit na autarquia, com o intuito de transferir dinheiro para o executivo. Ele declarou: “Desde 2017, quando assumi meu primeiro mandato, tenho acompanhado as transferências de recursos financeiros realizadas pelo DAE para a prefeitura Municipal de Americana. Essa prática começou em 2017, eles criavam superávit no DAE para ter excedentes de receita para emprestar à prefeitura Municipal de Americana no final do ano, para custear despesas como folha de pagamento, 13º salário e outros encargos que sobrecarregam a prefeitura no fim do ano”.

Segundo o vereador, essas transferências ocorreram entre 2017 e 2019, totalizando R$ 52 milhões. Com esse montante, por exemplo, seria possível construir 15 reservatórios de água na cidade.