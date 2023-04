Gusttavo Lima recebeu mais de R$ 1 milhão da Caixa durante o governo Bolsonaro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Fiquem Sabendo, agência de dados especializada em transparência, obteve uma cópia do contrato firmado entre a Caixa Econômica Federal e a empresa responsável pela carreira do cantor Gusttavo Lima. De acordo com o documento, o artista recebeu R$ 1,1 milhão para gravar o comercial da Mega da Virada em 2020, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O cachê pago ao cantor pela Caixa teria sido colocado sob sigilo de 100 anos por decisão do presidente.



A divulgação ocorreu após a Controladoria-Geral da União (CGU) demandar a Caixa por recursos feitos pela equipe da Fiquem Sabendo. A agência de dados havia feito pedidos de informação para acessar contratos de publicidade feitos pela empresa pública desde janeiro de 2021, mas todas as solicitações eram negadas sob alegação de sigilo de informação pessoal ou segredo industrial.

Com a divulgação do contrato de Gusttavo Lima, a Fiquem Sabendo encerra uma demanda iniciada no início do ano passado. A agência de dados ressaltou que a transparência nos contratos de publicidade é essencial para garantir a fiscalização do uso dos recursos públicos e evitar possíveis irregularidades.

O contrato está disponível neste link.

