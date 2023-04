Aeroporto de Campinas é eleito o melhor do Brasil em sua categoria

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP) foi eleito o Melhor Aeroporto do Brasil em 2022 na categoria acima de 10 milhões de passageiros/ano em pesquisa de satisfação de passageiros realizada pela Secretaria de Aviação Civil (SAC). Esta é a quarta vez que Viracopos conquista o título anual, sendo que nas duas primeiras vezes o aeroporto ganhou na categoria geral, superando mais de 20 terminais aeroportuários.

O anúncio do prêmio “Aviação +Brasil 2023” foi realizado no dia 18 de abril, em Brasília (DF). Viracopos já havia conquistado o mesmo título de Melhor do Brasil em 2019 (referente ao ano de 2018), em 2020 (referente ao ano de 2019) e em 2022 (referente ao ano de 2021). Desta vez, o aeroporto recebeu a premiação em 2023 (referente ao ano de 2022).



As duas primeiras premiações anuais conquistadas pelo aeroporto foram na Categoria Geral e, as duas últimas, na categoria acima de 10 milhões de passageiros.

Viracopos é até agora o maior vencedor da história do Prêmio +Brasil, que é realizado pelo Governo Federal desde o início das concessões, em 2013.

No total das pesquisas realizadas com passageiros pelo governo federal ao longo de 2022 foram ouvidas 82 mil pessoas nos 20 principais aeroportos do Brasil. Juntos, estes 20 aeroportos são responsáveis por mais de 85% do fluxo de passageiros no país.

No geral, Viracopos obteve a nota 4,60, em uma escala de 1 a 5, sendo que a média dos 20 principais aeroportos foi 4,43.

