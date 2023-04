Heartstopper: Netflix confirma data de estreia da 2ª temporada; assista ao anúncio

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A segunda temporada de Heartstopper, a série da Netflix baseada na graphic novel best-seller de Alice Oseman, será lançada em agosto, revelou a plataforma de streaming.

A nova temporada terá oito episódios e estará disponível na Netflix a partir de 3 de agosto.



Oseman, que também criou e escreveu a série, dividiu os livros em cinco volumes. No Brasil, eles são publicados pela Editora Seguinte. A obra acompanha a história dos estudantes Charlie Spring e Nick Nelson, que se apaixonam.

Na segunda temporada de Heartstopper, segundo a Netflix, Nick e Charlie navegam por seu novo relacionamento; Tara e Darcy encaram desafios imprevistos e Tao e Elle descobrem se podem ser mais do que apenas amigos.

“Com as provas no horizonte, uma excursão do colégio para Paris e um baile de formatura a ser planejado, o grupo tem muita coisa para lidar durante a jornada pelas novas fases da vida, do amor e da amizade”, de acordo com a plataforma.

No elenco, estão Kit Connor, Joe Locke, Yasmin Finney, William Gao, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Sebastian Croft, Tobie Donovan, Rhea Norwood, Jenny Walser, Cormac Hyde-Corrin e Olivia Colman.

A primeira temporada de Heartstopper teve 100% de avaliação da Crítica no Rotten Tomatoes e atingiu o Top 10 da Netflix em 54 países. Somados, os livros venderam, nos 35 países em que foram publicados, 8 milhões de exemplares.

