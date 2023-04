atleta paralímpico de santa bárbara é vice campeão brasileiro no arremesso de peso

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O atleta paralímpico Abner Gusmão da Silva sagrou-se vice-campeão brasileiro sub-17 no Arremesso de Peso. Integrante da equipe SBAtletismo / Seme (Secretaria Municipal de Esportes), o atleta conquistou a medalha de prata no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa da modalidade, realizado entre os dias 18 e 22 de abril em São Paulo.

Abner teve a marca de 3 metros e 35 centímetros, sagrando-se vice-campeão na classe F54. O atleta é treinado pelos técnicos Carlos Alberto Sachetto e Leandra Piveta.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo