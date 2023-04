Apostador de Americana ganha R$ 58.471,80 na quina da Mega-Sena

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No último sábado (22), a cidade de Americana, no interior de São Paulo, teve um sortudo apostador que acertou a quina da Mega-Sena. O jogo foi um dos setenta que acertaram os cinco dos números sorteados: 14, 26, 34, 36, 43 e 59.

O prêmio individual para cada um dos acertadores da quina foi de R$ 58.471,80, e o jogo vencedor de Americana foi realizado na Baldin Lotérica, localizada no bairro Jardim Brasil. Infelizmente, ninguém acertou os seis números e o prêmio principal de R$ 50 milhões acumulou para o próximo concurso, que será realizado na quarta-feira (26).



Os sorteios da Mega-Sena acontecem duas vezes por semana, sempre às quartas e aos sábados. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país, até as 19h do dia do sorteio.

