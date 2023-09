Homem é morto com facada no centro de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem foi morto na noite deste sábado(16), na Rua Carlos Gomes, em frente a uma casa noturna, no centro de Americana. O homem foi vítima fatal de um golpe aparentemente desferido por uma faca.

De acordo com informações preliminares fornecidas pela Guarda Municipal de Americana, a corporação recebeu um chamado por telefone relatando a ocorrência. Rapidamente, patrulheiros foram despachados para o local.

Ao chegarem à cena, os guardas municipais encontraram o homem caído no chão, apresentando ferimentos compatíveis com um golpe de faca. O Corpo de Bombeiros também foi acionado, mas infelizmente, o indivíduo veio a óbito antes mesmo da chegada dos socorristas.

Pela ausência de documentação pessoal com o homem, não foi possível sua identificação imediata. As autoridades competentes estão agora investigando o incidente, que será devidamente apresentado no plantão policial local.