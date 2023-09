Clube dos Cavaleiros e Diego de Nadai são condenados a devolver mais de R$ 2 milhões ao governo federal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Clube dos Cavaleiros de Americana e o ex-prefeito Diego De Nadai, sem partido, foram condenados a restituir aos cofres públicos mais de R$ 1,1 milhão em decorrência do uso irregular de verba do Ministério do Turismo durante a edição de 2010 da Festa do Peão. A decisão, proferida em primeira instância pela Justiça Federal, também impôs multas e proibições aos envolvidos, com a possibilidade de recurso.

Além de Diego De Nadai e do Clube dos Cavaleiros, o presidente da entidade, José Roberto Lahr, conhecido como Beto Lahr, foi incluído na condenação. O montante a ser ressarcido pelo trio ultrapassa R$ 2 milhões, considerando os valores atualizados.

A condenação teve como base a constatação da dispensa indevida de licitação e a utilização de uma instituição privada, o Clube dos Cavaleiros de Americana, na organização da Festa do Peão de Americana, em 2010, o que contrariou as regras do convênio estabelecido com o Ministério do Turismo. Tanto o Clube quanto seu presidente, José Roberto Lahr, também enfrentam ação de improbidade administrativa.

Além da obrigação de ressarcimento aos cofres públicos e das multas aplicadas, Diego De Nadai e José Roberto Lahr tiveram seus direitos políticos suspensos por cinco anos. O Clube dos Cavaleiros, por sua vez, fica proibido de contratar com o Poder Público, bem como de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo período de cinco anos.

O Portal de Americana buscou contato com as partes envolvidas no processo, porém, até o momento, não obteve resposta. O espaço permanece aberto para eventuais posicionamentos. A condenação em primeira instância ainda pode ser objeto de recursos judiciais.