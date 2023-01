Homem é preso após ameaçar amante dentro de veículo na Avenida Brasil

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um estampador de 26 anos foi preso na manhã deste domingo (29), na Avenida Brasil, em Americana, por porte ilegal de arma de fogo, vias de fato e porte de drogas. Ele estava dentro do veículo com uma mulher que declarou ser sua amante.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento na Avenida Brasil, quando avistaram um veículo Citroen, na cor vermelha, estacionado na via e ao lado uma bicicleta encostada no muro. No interior do veículo havia um casal e ao verbalizar para que os ocupantes desembarcassem, a passageira saiu correndo pedindo por socorro.

O motorista foi submetido a busca pessoal e nada foi localizado, porém, durante busca veicular, foi encontrado, dentro do porta luvas uma Pistola Ruger 9mm com um carregador e 11 munições. Já dentro de uma mochila havia 10 pontas de maconha e 01 porção de cocaína.

A mulher afirmou que eles estavam conversando no interior do veículo, quando o homem pegou a arma, apontou em sua direção e fez ameaças. Segundo ela, no momento em que a viatura parou, ele guardou a arma no porta luvas.

O acusado alegou que pegou a arma de um amigo há um ano e meio e hoje foi conversar com sua amante e que discutiram por causa de mensagem no celular. O casal foi conduzido para a Central de Polícia Judiciária onde ele ficou à disposição da justiça.