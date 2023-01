Dr. Daniel pede instalação de alambrado às margens do Ribeirão Quilombo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana questionando a prefeitura sobre a possibilidade da instalação de alambrado às margens do Ribeirão Quilombo, em toda a extensão da Avenida Bandeirantes. O objetivo, segundo o parlamentar, é delimitar o espaço de circulação de capivaras.

No documento, o parlamentar destaca que moradores da região relataram a constante circulação dos animais na área urbana e pediram providências para delimitar o acesso à avenida.

“A livre circulação das capivaras que vivem no local pode ocasionar acidentes, além de disseminar doenças. De acordo com os moradores, é grande o número de capivaras no local, deixando-os preocupados, pois são grandes hospedeiros do carrapato estrela, transmissor da Febre Maculosa, que pode levar as pessoas à morte”, aponta.

Dr. Daniel questiona no documento se existe a possibilidade e se há estudos para a implantação de alambrado no local. Em caso de resposta positiva, pede que seja informada a data prevista para instalação.

O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (31) e será encaminhado à prefeitura para resposta.