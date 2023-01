Juninho Dias pede informações sobre laudos técnicos de árvores em espaços públicos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou um requerimento secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações da prefeitura sobre laudos técnicos de árvores em espaços públicos como praças e parques.

O parlamentar menciona um acidente ocorrido no Parque Taquaral, em Campinas, envolvendo uma criança de seis anos. Juninho explica que o fato alerta para a necessidade de questionamentos sobre a questão em Americana, “O objetivo do requerimento é entender e conhecer a forma que a prefeitura tem acompanhado a situação das árvores no município, principalmente nos espaços públicos de grande concentração, para que situações como as ocorridas em Campinas não se repitam”, comenta.

No documento, o autor questiona a prefeitura sobre a frequência de acompanhamento da situação de árvores em praças e parques da cidade; se tem havido algum serviço de vistoria que ateste a segurança dos pedestres e frequentadores em locais com concentração de árvores; e se há algum planejamento para melhoria na fiscalização e extração e poda de árvores.

O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (31) e será encaminhado à prefeitura para resposta.