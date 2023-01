Cerca de 22 mil candidatos realizam últimas provas do concurso da Prefeitura

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O concurso público da Prefeitura de Americana terminou neste domingo (29), com a participação de 21.995 candidatos. Foi o segundo e último dia de provas. Estavam em disputa vagas em 77 funções nas mais diversas áreas, como saúde, obras, comunicação, jurídico e informática.

O período para interposição de recurso contra o gabarito preliminar será nesta segunda e terça-feira (30 e 31).

Segundo o edital de inscrições, a divulgação de todos os recursos, do gabarito oficial e do resultado final preliminar está prevista para o dia 20 de fevereiro. E o resultado final sai no dia 28 de fevereiro.

No domingo passado (22), 8.282 candidatos realizaram provas na FAM – Faculdade de Americana, concorrendo a vagas em 15 funções, todas da área de educação, como professor de creche, professor de educação básica 2 em diferentes disciplinas, professor de educação especial, professor desportivo, entre outros.

Todas as informações sobre as etapas estão disponíveis no site www.avancasp.org.br , no link “Concurso Público da Prefeitura Municipal de Americana” .

Ao todo, são 298 vagas oferecidas e distribuídas em 92 cargos para todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.653,70 a R$ 13.419,00, além de benefícios como vale-alimentação no valor de R$ 730, almoço nos refeitórios da prefeitura e vale-transporte.