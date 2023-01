Previsão indica chuva todos os dias da semana; confira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A segunda-feira(30) amanheceu com tempo fechado. Por volta das 7h a estação meteorológica do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) registrava 21ºC.

De acordo com a previsão da Climatempo, a semana deve ter chuva em todos os dias. A segunda deve ter sol com muitas nuvens e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A terça e a quarta-feira devem ser de sol com chuvas rápidas durante o dia e à noite.

Na quinta e sexta-feira a previsão indica sol, com períodos nublados e chuva a qualquer hora. No sábado e domingo não deve ser diferente, de acordo com o boletim meteorológico, a probabilidade de chover é 90%. As chuvas devem ser rápidas durante o dia e à noite.

De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, no sábado quanto no domingo são esperadas tempestades na região, com especial atenção para chuva localmente forte e volumosa, rajadas de vento e grande incidência de descargas elétricas. Picos de intensidade de chuva são esperados e podem ser seguidos por períodos de chuvas mais leves e contínuas.