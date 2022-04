Homem é preso após solicitar corrida e tentar roubar taxista

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem de 31 anos foi preso após agredir e tentar roubar um taxista após solicitar uma corrida na Rodoviária de Americana, na madrugada de sábado (23).

De acordo com o registro da Guarda Municipal de Americana, a equipe tomou conhecimento do crime por volta das 5 horas. No local, a vítima informou que o homem teria solicitado uma corrida e, após o início da viagem, anunciou o roubo e iniciou as agressões físicas.

Após agredir o taxista, o home fugiu. Uma equipe da Romu iniciou as buscas e o ladrão foi localizado em uma clínica no bairro Jardim Brasil, na região do Pós-Anhanguera. Ele foi revistado e confessou o crime.

O caso foi registado no Plantão Policial de Americana e o autor do crime conduzido para a