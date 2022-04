Bolsonaro inicia semana de cinco dias úteis com motociata e cavalgada

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Passado as duas semanas encurtadas pelos feriados, o presidente Jair Bolsonaro(PL), voltou ao expediente normal nesta segunda-feira(25). Na agenda do chefe do executivo dois compromissos: uma motociata e uma cavalgada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Durante a manhã, Bolsonaro participou da abertura da27ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação (Agrishow). Em seu discurso, o presidente disse que o país tem obtido resultados, apesar dos embargos econômicos sofridos pela Rússia, um dos principais fornecedores de insumos, devido à guerra com a Ucrânia.

No mesmo local, o presidente e o ex-ministro de Infraestrutura e pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas(Republicanos) participaram de uma cavalgada.

No evento, Bolsonaro também defendeu o indulto concedido ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). O parlamentar foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a oito anos e nove meses de prisão pelos crimes de tentativa de impedir o livre exercício dos Poderes e coação no curso do processo.

Bolsonaro afirmou ter livrado o parlamentar de uma condenação injusta. “O decreto da graça e do indulto é constitucional e será cumprido. No passado, soltavam bandidos, e ninguém falava nela. Agora, eu solto inocentes”, disse o presidente na Agrishow.